Seguridad

Detenido con arma prohibida en Col. La Raza

Por Redacción

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Detenido con arma prohibida en Col. La Raza

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta portación de arma prohibida, en hechos ocurridos en la colonia La Raza, como resultado de labores preventivas desplegadas para combatir la incidencia delictiva.

Durante un recorrido sobre la calle Colón y Avenida Soledad, en la colonia mencionada, agentes municipales observaron a un individuo que incurría en faltas administrativas, por lo que fue interceptado para indicarle la debida sanción.

Luego de entrevistarlo, el sujeto se identificó como Daniel "N" de 38 años, quien mostró una actitud agresiva, por lo que se actuó conforme al debido protocolo, encontrándole un objeto punzocortante con las características de un picahielo.

De inmediato se le informó que sería detenido por presunta portación de arma prohibida, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde continuará el trámite correspondiente.

