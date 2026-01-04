Detenidos por allanamiento, daños y cohecho

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a dos hombres por presunto allanamiento y daños a la propiedad, y a un hombre por presunto cohecho. Los hechos ocurrieron en las colonias Real del Bosque, Rancho La Libertad y La Lomita Segunda Sección, como resultado de labores desplegadas para inhibir la comisión de ilícitos.

Agentes municipales se presentaron en la calle Ahuehuetes, en la colonia Real del Bosque, donde el dueño de un domicilio indicó que un sujeto había entrado a su casa y, como parte de esta acción, causó daños al interior; después de ingresar al inmueble con autorización del dueño, fue ubicado el reportado, quien se identificó como Juan "N" de 30 años, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, en la calle Antonino Nieto, en la colonia Rancho La Libertad, policías soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse Josué "N" de 31 años, señalado por el dueño de un domicilio por presentarse con una actitud agresiva, patear su puerta y romperla junto a algunas ventanas, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la Avenida Desviación Negrete, en la colonia La Lomita Segunda Sección, fue detectado un hombre que cometía faltas administrativas; luego de dialogar con él dijo llamarse Víctor "N" de 29 años, a quien se le indicó que sería sancionado, y a su vez ofreció la cantidad de 150 pesos para que lo dejaran irse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A todos les informaron que serían detenidos por los presuntos delitos de allanamiento, daños a la propiedad y cohecho, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán el proceso correspondiente.