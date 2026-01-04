logo pulso
Detenidos por robo de auto y a un comercio

Por Redacción

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Derivado de la atención oportuna e inmediata que se brinda a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto robo de vehículo y a otro por presunto robo a comercio, esto en las colonias Praderas del Maurel y Bugambilias.

En recorridos sobre la calle Jesús Yurén, en la colonia Praderas del Maurel, oficiales municipales ubicaron a un individuo que empujaba un vehículo, y que al notar la presencia de la autoridad intentó escapar; luego de darle alcance y entrevistarlo se identificó como Juan „N" de 25 años, y tras consultar el estatus del automóvil marca Volkswagen Vento, modelo 2015, de color rojo, se corroboró que contaba con reporte de robo vigente.

Por otra parte, luego de atender un reporte ciudadano, policías soledenses se presentaron en un supermercado ubicado en Avenida de Los Pinos, a la altura de la colonia Bugambilias, donde personal del lugar señaló a un sujeto de intentar sustraer sin pagar un paquete de barras de silicón, teniendo contacto con el reportado, quien dijo llamarse Eliot „N" de 46 años, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto robo de vehículo y presunto robo a comercio, respectivamente, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

