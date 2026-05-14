Detiene la PDI a sujeto por robo calificado
Personal de la Policía de Investigación (PDI), de la Fiscalía General del Estado (FGE), capturó a Edgar Adrián "N", señalado como probable partícipe en el delito de robo calificado, en hechos ocurridos en la capital potosina.
Las investigaciones de este caso comenzaron tras el reporte de un robo en una tienda de conveniencia ubicada en la avenida Salvador Nava Martínez. La FGE tomó conocimiento del incidente y agentes iniciaron la integración de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.
Tras recabar datos de prueba, se identificó la probable responsabilidad de Edgar Adrián "N" en los hechos referidos, por lo que se solicitó a un Juez de Control la emisión de una orden de aprehensión en contra del señalado.
Finalmente, elementos de la PDI ubicaron al imputado en calles de la zona centro de San Luis Potosí. Tras corroborar su identidad, los agentes detuvieron a Edgar Adrián "N" y fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo solicita.
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