Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que 31 personas fueron detenidas en las últimas 28 horas, por su presunto involucramiento en distintos hechos delictivos.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones se realizaron como parte de operativos desplegados por la Guardia Civil Estatal en diferentes puntos de la entidad.

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

La dependencia reiteró que las líneas de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089 permanecen disponibles para reportar cualquier hecho delictivo.

