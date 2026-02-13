logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP

En operativos de la Guardia Civil Estatal.

Por Redacción

Febrero 13, 2026 11:47 a.m.
A
Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que 31 personas fueron detenidas en las últimas 28 horas, por su presunto involucramiento en distintos hechos delictivos.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones se realizaron como parte de operativos desplegados por la Guardia Civil Estatal en diferentes puntos de la entidad.

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

La dependencia reiteró que las líneas de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089 permanecen disponibles para reportar cualquier hecho delictivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Sorprenden a dos con 2.4 millones en efectivo en la 57

No pudieron acreditar el origen legal del dinero; el decomiso ocurrió a la altura de Villa de Zaragoza

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP
Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP

Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP

SLP

Redacción

En operativos de la Guardia Civil Estatal.

Sorprenden a dos con 2.4 millones en efectivo en la 57
Sorprenden a dos con 2.4 millones en efectivo en la 57

Sorprenden a dos con 2.4 millones en efectivo en la 57

SLP

Redacción

No pudieron acreditar el origen legal del dinero; el decomiso ocurrió a la altura de Villa de Zaragoza

Carambola en Salvador Nava deja daños en 5 autos
Carambola en Salvador Nava deja daños en 5 autos

"Carambola" en Salvador Nava deja daños en 5 autos

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este viernes

Joven muere ahogado en paraje de Tamasopo
Joven muere ahogado en paraje de Tamasopo

Joven muere ahogado en paraje de Tamasopo

SLP

Huasteca Hoy

Resbaló y cayó a una zona profunda de la poza; su acompañante no pudo auxiliarlo