Detienen a 31 personas en las últimas horas en SLP
En operativos de la Guardia Civil Estatal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que 31 personas fueron detenidas en las últimas 28 horas, por su presunto involucramiento en distintos hechos delictivos.
De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones se realizaron como parte de operativos desplegados por la Guardia Civil Estatal en diferentes puntos de la entidad.
Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.
La dependencia reiteró que las líneas de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089 permanecen disponibles para reportar cualquier hecho delictivo.
Sorprenden a dos con 2.4 millones en efectivo en la 57
No pudieron acreditar el origen legal del dinero; el decomiso ocurrió a la altura de Villa de Zaragoza
