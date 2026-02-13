"Carambola" en Salvador Nava deja daños en 5 autos
El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este viernes
Esta mañana se registró una "carambola", donde se vieron involucrados cinco vehículos en Salvador Nava y la cima del puente Rutilo Torres, rumbo al centro de la capital.
En la zona se registró el choque por alcance, donde participaron una Toyota, un Mitsubishi, un Mazda, un Seat y una camioneta RAM.
El reporte fue cerca de las 11:00 horas, por lo que al sitio arribaron paramédicos de la SSPC municipal, quienes valoraron a conductores y acompañantes, no ameritando traslados.
Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento de los hechos, para el deslinde de responsabilidades.
Choque múltiple colapsa Salvador Nava
Un lesionado y ocho autos involucrados se reportaron a la altura de Coronel Romero
