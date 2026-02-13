logo pulso
"Carambola" en Salvador Nava deja daños en 5 autos

El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este viernes

Por Redacción

Febrero 13, 2026 11:14 a.m.
A
Carambola en Salvador Nava deja daños en 5 autos

Esta mañana se registró una "carambola", donde se vieron involucrados cinco vehículos en Salvador Nava y la cima del puente Rutilo  Torres, rumbo al centro de la capital. 

En la zona se registró el choque por alcance, donde participaron una Toyota, un Mitsubishi, un Mazda, un Seat y una camioneta RAM.

El reporte fue cerca de las 11:00 horas, por lo que al sitio arribaron paramédicos de la SSPC municipal, quienes valoraron a conductores y acompañantes, no ameritando traslados.

Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento de los hechos, para el deslinde de responsabilidades. 

Choque múltiple colapsa Salvador Nava

Un lesionado y ocho autos involucrados se reportaron a la altura de Coronel Romero

  

