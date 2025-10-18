logo pulso
Artesanos mexicanos transforman barro en Árboles de la Vida admirados en el mundo

Artesanos mexicanos transforman barro en Árboles de la Vida admirados en el mundo

Seguridad

Detienen a 42 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

La mayoría de los casos fueron por posesión de droga; también hubo arrestos por violencia familiar y homicidio

Por Pulso Online

Octubre 18, 2025 09:02 p.m.
A
Operativos estatales dejan 42 detenidos.

Operativos estatales dejan 42 detenidos.

En las últimas 24 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC)detuvieron a 42 personas por la presunta comisión de distintos delitos, como parte de los operativos desplegados en todo San Luis Potosí.

La dependencia informó que 36 de los detenidos fueron asegurados por posesión de droga, durante acciones para combatir el tráfico de sustancias ilícitas. En total, se decomisaron 82 dosis de "cristal" y 394.8 gramos de marihuana.

Además, se registraron dos arrestos por violencia familiardos por portación de arma prohibidauno por homicidiouno más por allanamiento.

Agentes estatales refuerzan operativos en SLP.

Durante los recorridos de vigilancia también fueron asegurados cuatro vehículos con reporte de robo, un arma de fuego artesanal y ocho artefactos metálicos tipo "poncha llantas".

La SSPC destacó que las labores de patrullaje y prevención se mantienen activas en los 59 municipios de la entidad, con el objetivo de recuperar la tranquilidad y garantizar espacios seguros para la población.

La corporación exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a los números de emergencia 911 y 089 de Denuncia Anónima.

