Detienen a cafre armado en la Mariano Jiménez

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Un sujeto a bordo de su auto fue hallado en posesión de una pistola de balines, tras ser detenido por ignorar varias señales de alto de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital.

Se trata de Luis "N", quien quedó detenido por su presunta participación en hechos de conducción temeraria y posesión de un arma prohibida.

La intervención inició cuando los agentes detectaron que el conductor circulaba sin luces y le marcaron el alto para realizar una amonestación verbal. Sin embargo, hizo caso omiso y aceleró sobre la avenida Mariano Jiménez, cruzando dos semáforos en rojo; posteriormente continuó su paso y volvió a ignorar la señal de alto. Ante esta conducta de riesgo, los oficiales realizaron la detención de Luis "N". Durante la inspección del vehículo, localizaron debajo del asiento del copiloto una pistola de balines, la cual también fue asegurada.

El detenido y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, para determinar la situación legal del detenido.

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