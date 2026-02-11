logo pulso
Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Seguridad

Detienen a cinco personas con droga en Valles y Villa de Arriaga

Guardia Civil aseguró metanfetaminas, marihuana, cocaína y objetos poncha llantas en dos operativos.

Por Redacción

Febrero 11, 2026 07:04 p.m.
A
Elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí detuvieron a cinco personas en acciones distintas realizadas en los municipios de Ciudad Valles y Villa de Arriaga, donde aseguraron diversas dosis de droga y otros objetos.

El primer operativo se llevó a cabo en Ciudad Valles, donde fueron detenidos Juan "N", de 21 años; Leonardo "N", de 26; y Jashiel "N", de 27 años. De acuerdo con el reporte oficial, se les aseguraron 48 dosis de "cristal", 10 bolsas con marihuana, cinco de cocaína, 14 objetos conocidos como "poncha llantas" y una motocicleta en la que se desplazaban.

En un segundo hecho, mediante la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), en la zona centro de Villa de Arriaga, fueron detenidos Irving "N", de 20 años, y Juan "N", de 19 años, a quienes se les aseguraron 40 dosis de metanfetaminas.

La corporación informó que las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

