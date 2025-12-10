logo pulso
Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Seguridad

Detienen a cuatro por traer armas de fuego

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a cuatro por traer armas de fuego

Policías de la GCE informaron que, durante los operativos de seguridad desplegados en los municipios de Villa de Zaragoza y en Tanquián de Escobedo, resultó en la detención de cuatro personas, por el probable delito de portación de armas de fuego.

En el primer hecho, efectivos de la GCE detuvieron a Eduardo "N" de 25 años de edad y a Juan "N" de 47 años, luego de que se les aseguraran dos escopetas viejas tipo "pajareras" y cuatro cartuchos útiles.

A los jornaleros se les detectó cuando los policías realizaban patrullajes de vigilancia en área rural de Villa de Zaragoza, y en la revisión les encontraron las armas de fuego.

Por otro lado, en la zona centro de Tanquián de Escobedo, en la Zona Huasteca, Alan "N" de 19 años de edad y Rodrigo "N" de 22 años, fueron detenidos al asegurarles una pistola tipo escuadra, un cargador y un cartucho útil, además de un vehículo Yaris, color gris, sin placas, en las que se desplazaban.

De igual forma, los oficiales hacían recorridos en el municipio cuando detectaron el automóvil y al ver que no traía placas le marcaron el alto a los ocupantes para una revisión y de esta forma, se percataron que traían el arma de fuego.

