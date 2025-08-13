Detienen a cuatro por violencia familiar en Soledad

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres y dos mujeres por su presunta participación en delitos de violencia familiar, como parte de las acciones para combatir la incidencia delictiva.

El primer arresto se registró en la calle Sierra Hermosa de la colonia La Sierra, donde una mujer señaló a su pareja, identificado como José "N", de 35 años, de agredirla física y verbalmente.

En la calle Dátil de la colonia Valle de Cactus, fue detenida Adelina "N", de 50 años, acusada de agredir de forma física y verbal a su hermano, quien pidió proceder legalmente.

Por último, en la calle Arco de la Libertad de la colonia Arcos de San Pedro, se arrestó a Sonia "N", de 35 años, y a Juan "N", de 38, señalados de agredir físicamente y causar lesiones a una mujer y a su hijo menor de edad.

Todos fueron informados de su detención por los presuntos delitos de violencia familiar, agresión y lesiones, y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación legal.

