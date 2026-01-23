Detienen a dos con un automóvil robado

En recorridos de seguridad y vigilancia, elementos la Policía Municipal capitalina lograron la localización y recuperación de un vehículo con reporte de robo en la colonia Las Flores, era tripulado por dos hombres que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación legal.

Encontrándose en recorridos preventivos sobre la avenida Camino Real a Saltillo, los agentes municipales notaron la presencia de un vehículo marca Honda Accord color blanco, el cual circulaba con las luces apagadas, por lo que le marcaron el alto al conductor para indicar la falta al Reglamento de tránsito.

Los oficiales municipales se entrevistaron con el conductor y copiloto, a quienes se les solicitó los documentos que acreditaran la propiedad, misma que no presentaron. Enseguida, se verificó el estatus de la unidad ante el Sistema Único de Información Policial del C4 Municipal, donde se informó que contaba con reporte de robo del pasado lunes 19 de enero, en el Barrio de Tequisquiapan.

En ese momento, se les informó a los dos hombres del probable delito cometido, procediendo a la lectura de derechos que les asisten como personas detenidas quienes dijeron llamarse Genaro "N" de 36 años y Jesús "N" de 21 años.

Posteriormente, la unidad fue depositada en una pensión para su resguardo y el reporte del hallazgo así como los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para las debidas investigaciones. Los datos del vehículo fueron añadidos a la Plataforma Digital del a SSPCSLP.