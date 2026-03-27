Detienen a dos hombres armados en Salinas y Valles

Operativos coordinados entre corporaciones de los tres niveles de gobierno dejaron como resultado la detención de dos hombres y el aseguramiento de armas de fuego y vehículos en los municipios de Salinas de Hidalgo y Ciudad Valles.

De acuerdo con la Guardia Civil Estatal, en Salinas fue detenido Eduardo "N", de 32 años, quien circulaba en un vehículo con reporte de robo y portaba un arma de fuego tipo revólver. En la acción participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En un segundo hecho, en Ciudad Valles, fue detenido David "N", de 34 años, a quien se le aseguró un arma de fuego, un cargador con 12 cartuchos útiles y una camioneta tipo Cheyenne.

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de los operativos de prevención y disuasión del delito en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí