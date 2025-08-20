Detienen a dos individuos que portaban pistolas

En distintos casos, un menor y un adulto que cargaban pistolas y cartuchos, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal cuando los detectaron a bordo de motocicletas, siendo remitidos ante la autoridad por portación de armas de fuego.

En el primer hecho, fue en la zona metropolitana cuando los agentes realizaban recorridos de seguridad, en que detectaron a un adolescente de 16 años que tripulaba una motocicleta que no portaba placa de circulación.

Por tal motivo los agentes le marcaron el alto y en una revisión pudieron encontrarle una pistola sin cartuchos útiles.

Por su parte, en el municipio de Cerritos, los efectivos de la GCE detuvieron a Armando “N” de 53 años, luego de que fuera detectado también en una motocicleta sin placa, lo que derivó a que le indicaran que se detuviera.

Tras una inspección preventiva, al presunto se le aseguró un arma de fuego, abastecida con cinco cartuchos útiles.

A los dos detenidos se les leyeron sus derechos para posteriormente ser puestos a disposición de autoridades Federales con todo y lo asegurado como evidencia, a fin de que se les defina su situación legal.