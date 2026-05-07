Detienen a dos sujetos por supuesta venta de enervantes

Con dosis de marihuana y crista, además uno armado con pistola, dos sujetos fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal y se les remitió a la autoridad respectiva por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Como parte de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia en las cuatro regiones, en una primera acción, en la delegación de Bocas, en la capital potosina, la corporación detuvo a Luis "N", de 40 años, a quien se le aseguraron 20 dosis de una sustancia con características similares al "cristal", un arma de fuego tipo revólver y cartuchos útiles.

En otro hecho, registrado en el municipio de Cedral, los agentes estatales lograron la detención de Jorge "N" de 35 años de edad, en la zona centro, a quien se le aseguraron quince bolsitas de marihuana, que al parecer traía para su venta en el municipio, al igual que el primer detenido.

Las personas detenidas, así como lo asegurado, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa con un trabajo permanente para contribuir a la paz social en las cuatro regiones.