Detienen a hombre con sustancias ilícitas y ponchallantas

CIUDAD VALLES.- Un hombre que presuntamente traía varias dosis de metanfetaminas y ponchallantas fue detenido en un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en la colonia La Diana.

Se trata de César "N", de 40 años de edad, quien ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por los probables delitos contra la salud, posesión de objetos prohibidos y cohecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fue detenido en las inmediaciones de la colonia La Diana, durante los operativos de seguridad y vigilancia que llevan a cabo los elementos de la Guardia Civil Estatal.

El sujeto, al notar la presencia de los oficiales, presuntamente intentó evadirlos, pero le dieron alcance y, al revisarlo, le encontraron seis bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana, cuatro bolsitas con material granulado y cristalino con características de la droga conocida como "cristal", así como 22 objetos metálicos conocidos como ponchallantas.

"El presunto, para evadir su responsabilidad legal, realizó actos de soborno al ofrecer 5 mil pesos a los uniformados, por lo que de inmediato fue detenido", informó la dependencia.

Además, se dio a conocer que César tiene un mandato judicial vigente por probables delitos contra el patrimonio, por lo que quedó a disposición de las autoridades correspondientes.