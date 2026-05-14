Detienen a ladrón en el Centro Histórico

Derivado de la efectiva coordinación del C4 Municipal con oficiales adscritos a la seguridad en el Centro Histórico, se llevó a cabo la detención de un hombre señalado por el presunto delito de robo de diversos objetos en un inmueble ubicado en la calle de Mier y Terán. En la intervención, a través de video vigilancia se ubicó al sujeto que finalmente fue detenido por los oficiales.

Fue durante recorridos preventivos sobre la calle Ignacio Allende, cuando un ciudadano solicitó el apoyo, indicando que un sujeto había sustraído una pantalla, una bocina y un reproductor DVD de su vivienda. De inmediato, a través del C4 Municipal se comenzó a rastrear al individuo, siendo visto caminando sobre la calle de Pantaleón Ipiña, cargando una pantalla sobre el hombro.

De inmediato, se dio aviso a los oficiales en campo que lograron interceptarlo, indicándole el reporte. Al lugar arribó el afectado, quien reconoció plenamente los objetos que momentos antes habían sido robados de su domicilio, siendo una pantalla de televisión de 70 pulgadas marca LG, una bocina con caja en color negro y un DVD marca Atvio color negro.

Finalmente, se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quien se identificó como José Efraín "N" de 43 años de edad, mismo que fue llevado al área de Justicia Cívica para una certificación médica, y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde determinará su situación legal.

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