Detienen a luchador por violencia familiar

Alberto N., un luchador profesional conocido con el alias de "El Patrón", fue detenido este lunes por elementos de la Guardia Civil Estatal acusado del presunto delito de violencia familiar luego de que su esposa pidiera auxilio argumentando que la había agredido físicamente.

De acuerdo a información recabada, la detención ocurrió la mediodía de este lunes en el fraccionamiento Lomas del Tec., luego de que una mujer solicitara auxilio a los números de emergencia, indicando ser víctima de violencia familiar por parte de su esposo.

Elementos de la Guardia Civil Estatal atendieron el reporte y acudieron al lugar, en donde se logró la detención de una persona del sexo masculino, identificado como Alberto "N", por presunta violencia familiar.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se le determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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El ahora acusado, Alberto N., llamado también "El Patrón", es un luchador profesional que fue campeón en la World Wrestling Entertainment (WWE) y también fue integrante del reality show La Granja VIP en el 2025, que se transmitió por una televisora nacional y sus plataformas digitales.