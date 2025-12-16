Detienen a sujeto con 15 dosis de cristal

Un sujeto que al parecer andaba vendiendo "cristal" en la zona poniente de la capital, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes lo remitieron a la autoridad respectiva por delitos contra la salud.

Según el caso, los policías estatales realizaban recorridos de sobrevigilancia por la zona poniente de la capital en coordinación con personal del Ejército Mexicano, cuando detectaron a un individuo que se condujo en forma sospechosa.

Por tal motivo lo interceptaron y en una revisión le encontraron 15 dosis que traía oculta entre la ropa y que aparentemente era para venta en esa zona.

El individuo dijo llamarse Marcos N. de 35 años de edad, a quien se le leyeron los derechos que lo amparan como persona en detención y se le puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se le defina su situación jurídica por el presunto delito de narcomenudeo.

