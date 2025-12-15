logo pulso
Seguridad

Contra policías municipales, mayoría de las recomendaciones de CEDH

El organismo ha emitido seis llamamientos a corporaciones en lo que va del 2025

Por Samuel Moreno

Diciembre 15, 2025 01:30 p.m.
A
De las nueve recomendaciones emitidas en lo que va del año por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, seis están vinculadas con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en separos municipales, principalmente por deficiencias en las condiciones de detención y en la actuación de las autoridades.

Las recomendaciones fueron dirigidas a los ayuntamientos de Matlapa, Tancanhuitz, Salinas, Villa de la Paz, Guadalcázar y Villa de Guadalupe, donde se identificaron prácticas que contravienen los estándares mínimos de protección a personas privadas de la libertad.

En el caso de Villa de Guadalupe, la CEDH informó que la recomendación derivó de una supervisión realizada por personal de la Tercera Visitaduría en las celdas preventivas, como parte de las inspecciones programadas a instalaciones municipales de seguridad pública, lo que dio origen a un expediente de queja.

Durante la revisión se recabaron documentos, datos y testimonios del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, los cuales, fueron analizados para integrar el expediente correspondiente y evaluar la actuación de la autoridad.

Tras el análisis de las evidencias, la Comisión determinó que se acreditaron diversas vulneraciones a derechos humanos, entre ellas al derecho a la legalidad, al no fundarse ni motivarse debidamente los actos de autoridad, al derecho a la integridad personal, por deficiencias en la certificación médica de personas detenidas, y al derecho al trato digno, al no garantizarse condiciones adecuadas de estancia en los separos preventivos.

La CEDH reiteró la necesidad de que los municipios atiendan las recomendaciones emitidas y adopten medidas correctivas que eviten la repetición de este tipo de prácticas en los centros de detención municipal.

