Detienen a sujeto por homicidio en la Tercera Chica

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Vicente "N", por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa.

Los anterior deriva de lo ocurrido en mayo de 2024, en la colonia Tercera Chica, cuando el ahora detenido junto con más personas, lesionaron a varias personas con un arma blanca y antes de retirarse habría accionado una pistola, provocándole una herida a la víctima que derivó en su deceso, cuando recibía atención médica en un hospital.

Derivado de las investigaciones realizadas y la recopilación de los datos de prueba necesarios para la debida integración de la carpeta de investigación, se obtuvo el mandamiento judicial en contra del probable responsable girado por un Juez de Control.

Al efectuar estrategias de inteligencia, la PDI estableció el paradero de esta persona en una ciudad de Estados Unidos de América, por lo que realizaron las acciones necesarias para capturarlo y regresarlo a territorio potosino, donde enfrentará su proceso penal respectivo; en tanto, José Vicente "N" fue ingresado al centro penitenciario de la Delegación La Pila.

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