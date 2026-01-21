logo pulso
Seguridad

Detienen a tres con autos robados en SLP

Operativos de la Guardia Civil dejaron tres detenidos y cuatro vehículos asegurados.

Por Redacción

Enero 21, 2026 12:25 p.m.
A
Detienen a tres con autos robados en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que, como resultado de recorridos preventivos y operativos de seguridad, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a tres personas en posesión de vehículos con reporte de robo, además del aseguramiento de un tractocamión por parte de la División Caminos.

Uno de los aseguramientos ocurrió en la colonia Tercera Grande, donde fue detenido Alberto "N", de 27 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta Italika color negro con reporte de robo.

En una segunda acción, realizada en la colonia Jacarandas, al norte de la capital potosina, agentes estatales detuvieron a Juan "N", de 50 años, en posesión de un vehículo Honda Civic color gris, con reporte de robo en Jalisco.

Un tercer caso se registró en el Punto de Atención Ciudadana de la colonia Bugambilias, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde fue detenido Marcial "N", de 31 años, quien conducía un Volkswagen Gol color negro, con reporte de robo en el Estado de México.

De manera adicional, en el municipio de Villa de Arriaga, la División Caminos de la Guardia Civil Estatal aseguró un tractocamión modelo 2014 que contaba con reporte de robo en esa misma demarcación.

Las personas detenidas y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

