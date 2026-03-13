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Seguridad

Detienen a tres con droga y "ponchallantas"

Operativos en La Pila y Ciudad Valles.

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:47 p.m.
A
Detienen a tres con droga y "ponchallantas"

La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a tres personas en operativos realizados en la delegación de La Pila y en Ciudad Valles, como parte de las acciones de prevención del delito en el estado.

En la zona centro de La Pila, agentes estatales detuvieron a César Javier "N", de 22 años, y José "N", de 33, quienes presuntamente manifestaron pertenecer a un grupo generador de violencia. Durante la revisión se les aseguraron 13 dosis de la droga conocida como "cristal".

En un hecho distinto, ocurrido en la colonia Real Campestre de Ciudad Valles, policías estatales detectaron un vehículo sedán gris que circulaba a velocidad inmoderada. Según el reporte, el conductor habría arrojado objetos metálicos conocidos como "ponchallantas".

Tras una intervención, fue detenido José "N", de 23 años, a quien le aseguraron 13 artefactos metálicos utilizados para dañar neumáticos.

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Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene operativos permanentes en las cuatro regiones de San Luis Potosí como parte de la estrategia estatal para la prevención del delito.

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