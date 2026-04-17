Detienen a tres personas con distintas drogas

La Guardia Civil Estatal detuvo a tres personas en los municipios de Villa de Reyes y Ciudad Valles, por presuntos delitos contra la salud, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad implementada en las cuatro regiones del Estado.

En un primer hecho, como resultado del operativo de la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional, en la comunidad de Calderón, en Villa de Reyes, la GCE y la Sedena detuvieron a Kevin "N", de 26 años, y a Víctor "N", de 34 años, luego de asegurarles cápsulas de medicamento controlado, del cual no pudieron mostrar un respaldo médico de prescripción.

Al momento de ser detectados, los sujetos se desplazaban a bordo de un tráiler con remolque tipo plataforma sobre la autopista a Villa de Arriaga, siendo interceptados a la altura de la comunidad de Calderón en Villa de Reyes.

En la revisión que se les hizo, a los dos sujetos les encontraron el medicamento controlado, se trataba de cuatro cápsulas al parecer de Asenlix.

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Por otra parte, en un operativo efectuado en Ciudad Valles, la GCE detuvo a Johana "N", de 20 años, considerada como posible distribuidora de estupefacientes en el sector para un grupo delictivo, a quien se le aseguraron dosis de diferentes drogas como cristal y marihuana, además de 14 artefactos "ponchallantas".

A los detenidos se les leyeron sus derechos que los amparan y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de que se les defina su situación legal.