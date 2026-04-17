logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a tres personas con distintas drogas

Dos traileros traían "tachas" y una joven, marihuana, mota y ponchallantas

Por Redacción

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a tres personas con distintas drogas

La Guardia Civil Estatal detuvo a tres personas en los municipios de Villa de Reyes y Ciudad Valles, por presuntos delitos contra la salud, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad implementada en las cuatro regiones del Estado.

En un primer hecho, como resultado del operativo de la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional, en la comunidad de Calderón, en Villa de Reyes, la GCE y la Sedena detuvieron a Kevin "N", de 26 años, y a Víctor "N", de 34 años, luego de asegurarles cápsulas de medicamento controlado, del cual no pudieron mostrar un respaldo médico de prescripción.

Al momento de ser detectados, los sujetos se desplazaban a bordo de un tráiler con remolque tipo plataforma sobre la autopista a Villa de Arriaga, siendo interceptados a la altura de la comunidad de Calderón en Villa de Reyes.

En la revisión que se les hizo, a los dos sujetos les encontraron el medicamento controlado, se trataba de cuatro cápsulas al parecer de Asenlix.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por otra parte, en un operativo efectuado en Ciudad Valles, la GCE detuvo a Johana "N", de 20 años, considerada como posible distribuidora de estupefacientes en el sector para un grupo delictivo, a quien se le aseguraron dosis de diferentes drogas como cristal y marihuana, además de 14 artefactos "ponchallantas".

A los detenidos se les leyeron sus derechos que los amparan y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de que se les defina su situación legal. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae hombre con pistola en Colinas del Parque; ya fue vinculado a proceso
Cae hombre con pistola en Colinas del Parque; ya fue vinculado a proceso

Cae hombre con pistola en Colinas del Parque; ya fue vinculado a proceso

SLP

Redacción

Intentó deshacerse del arma al ver a policías, pero fue detenido

Caen 9 presuntos ligados a célula delictiva en Villa de Reyes
Caen 9 presuntos ligados a célula delictiva en Villa de Reyes

Caen 9 presuntos ligados a célula delictiva en Villa de Reyes

SLP

Redacción

Aseguran armas, droga y vehículos robados

Denuncian presunto abuso policial contra estudiante en Plaza del Carmen
Denuncian presunto abuso policial contra estudiante en Plaza del Carmen

Denuncian presunto abuso policial contra estudiante en Plaza del Carmen

SLP

Redacción

Video difundido en redes sociales muestra la detención; ciudadanos señalan uso de la fuerza sin motivo claro

Choque frustra robo de auto con estudiantes a bordo en Carranza
Choque frustra robo de auto con estudiantes a bordo en Carranza

Choque frustra robo de auto con estudiantes a bordo en Carranza

SLP

Redacción

El presunto ladrón tomó el vehículo con las víctimas dentro; tras un forcejeo perdió el control y huyó