logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a un hombre con droga en Ciudad Valles

Guardia Civil Estatal aseguró varias dosis de "cristal" y una motocicleta.

Por Redacción

Marzo 12, 2026 05:12 p.m.
A
Detienen a un hombre con droga en Ciudad Valles

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron en Ciudad Valles a un hombre por presuntos delitos contra la salud, al ser sorprendido con varias dosis de una sustancia con características similares al "cristal".

De acuerdo con información difundida por la corporación estatal, el detenido fue identificado como Ulises "N", a quien además se le aseguró una motocicleta durante las acciones de seguridad y vigilancia realizadas en el municipio.

La persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Según el reporte oficial, durante la certificación médica se detectó que el detenido presentaba una cicatriz infectada, por lo que se solicitó apoyo de paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias. Tras la valoración, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, al tratarse de una lesión previa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Se incendia presunto punto de huachicol en la carretera ´57

El sitio es una "vulca" donde se presume venden combustible ilegal

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a un hombre con droga en Ciudad Valles
Detienen a un hombre con droga en Ciudad Valles

Detienen a un hombre con droga en Ciudad Valles

SLP

Redacción

Guardia Civil Estatal aseguró varias dosis de "cristal" y una motocicleta.

A disposición de FGR, dos personas en posesión de arma de fuego
A disposición de FGR, dos personas en posesión de arma de fuego

A disposición de FGR, dos personas en posesión de arma de fuego

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Adán "N" y Derián "N" en Ciudad Fernández

Capturan en Texas a presunto feminicida de Las Flores
Capturan en Texas a presunto feminicida de Las Flores

Capturan en Texas a presunto feminicida de Las Flores

SLP

Redacción

En junio de 2024, Santiago "N" habría disparado a dos mujeres; una de ellas falleció

Causan daños en sucursal de Banco Bienestar en Arista
Causan daños en sucursal de Banco Bienestar en Arista

Causan daños en sucursal de Banco Bienestar en Arista

SLP

Redacción

La SSPC confirmó se localizaron cristales rotos pero no hubo otra conducta ilícita ni afectaciones a usuarios