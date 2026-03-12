Detienen a un hombre con droga en Ciudad Valles

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron en Ciudad Valles a un hombre por presuntos delitos contra la salud, al ser sorprendido con varias dosis de una sustancia con características similares al "cristal".

De acuerdo con información difundida por la corporación estatal, el detenido fue identificado como Ulises "N", a quien además se le aseguró una motocicleta durante las acciones de seguridad y vigilancia realizadas en el municipio.

La persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Según el reporte oficial, durante la certificación médica se detectó que el detenido presentaba una cicatriz infectada, por lo que se solicitó apoyo de paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias. Tras la valoración, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, al tratarse de una lesión previa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí