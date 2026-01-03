logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a vendedor de droga en Foresta

Por Redacción

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a vendedor de droga en Foresta

En el marco de las acciones permanentes de seguridad y vigilancia que se llevan a cabo para la prevención de conductas delictivas y el combate frontal a conductas que dañan la convivencia y la salud de las y los potosinos, nuestros elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de una persona del sexo masculino en la colonia La Foresta.

Los agentes se encontraban efectuando recorridos preventivos cuando detectaron a un individuo que se identificó como Diego "N" de 23 años, quien manifestó dedicarse de manera independiente a la venta de estupefacientes.

Ante estos hechos, se procedió a su aseguramiento, informándole en todo momento sobre sus debidos derechos, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad competente, junto con la sustancia asegurada, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal conforme a la normatividad vigente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, reitera su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de vigilancia, prevención del delito y combate al narcomenudeo, con el objetivo de salvaguardar el orden, la paz social y la seguridad de las y los ciudadanos en un Potosí sin límites.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vinculan a proceso a hombre por transportar más de 80 kilos de marihuana en SLP
Vinculan a proceso a hombre por transportar más de 80 kilos de marihuana en SLP

Vinculan a proceso a hombre por transportar más de 80 kilos de marihuana en SLP

SLP

Redacción

La FGR aseguró marihuana y dictó prisión preventiva al imputado

Muere mujer tras choque en la carretera a Ríoverde
Muere mujer tras choque en la carretera a Ríoverde

Muere mujer tras choque en la carretera a Ríoverde

SLP

Redacción

El accidente ocurrió en la colonia Rivas Guillén

Detienen a acusado de abuso sexual contra menor
Detienen a acusado de abuso sexual contra menor

Detienen a acusado de abuso sexual contra menor

SLP

Redacción

El acusado fue localizado en Nuevo Laredo y trasladado a SLP para enfrentar cargos.

Intento de homicidio en Aquismón; imputado va a prisión
Intento de homicidio en Aquismón; imputado va a prisión

Intento de homicidio en Aquismón; imputado va a prisión

SLP

Redacción

Un juez vinculó a proceso a Apolinar "N"