Detienen a vendedor de droga en Foresta
En el marco de las acciones permanentes de seguridad y vigilancia que se llevan a cabo para la prevención de conductas delictivas y el combate frontal a conductas que dañan la convivencia y la salud de las y los potosinos, nuestros elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de una persona del sexo masculino en la colonia La Foresta.
Los agentes se encontraban efectuando recorridos preventivos cuando detectaron a un individuo que se identificó como Diego "N" de 23 años, quien manifestó dedicarse de manera independiente a la venta de estupefacientes.
Ante estos hechos, se procedió a su aseguramiento, informándole en todo momento sobre sus debidos derechos, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad competente, junto con la sustancia asegurada, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal conforme a la normatividad vigente.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, reitera su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de vigilancia, prevención del delito y combate al narcomenudeo, con el objetivo de salvaguardar el orden, la paz social y la seguridad de las y los ciudadanos en un Potosí sin límites.
