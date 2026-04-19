Dos motociclistas pierden la vida en distintos accidentes

En distintos casos, dos motociclistas perdieron al vida al sufrir accidentes viales, uno se estampó contra la fachada de una casa en el Barrio de Tequis mientras que el otro fue arrollado cuando circulaba por la carretera a México en la delegación La Pila.

El primer hecho tuvo lugar cerca de las seis de la tarde de este domingo, cuando el ahora occiso, identificado con el nombre de Gerardo de 26 años de edad, circulaba sobre la calle de Juana Ibarbourou, en el Barrio de Tequis.

Al llegar a la calle Villanueva, en donde topa la primera arteria no modificó su trayectoria y continuó de frente para chocar contra la fachada del inmueble, causándose fuertes lesiones en especial en la cabeza, las cuales le causaron la muerte de manera instantánea.

Los testigos pidieron ayuda y acudieron los paramédicos a atenderlo, pero se percataron que había fallecido víctima de las lesiones.

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Agentes de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y posteriormente agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado inician con el levantamiento del cuerpo.

Algunos testigos aseguraron que vieron cuando el joven, inicialmente, iba discutiendo con una mujer, al parecer su pareja, esto al transitar por la calle Juana de ibarbourou procedente de la colonia Los Reyitos.

Sin embargo, durante la discusión la mujer le dijo que la bajara de la moto y fue en el puente Municipio Libre del río Santiago en donde la bajó, para luego reiniciar la marcha a alta velocidad hasta el punto donde sobrevino el mortal accidente.

SEGUNDA VÍCTIMA

El otro percance ocurrió alrededor de la una de la mañana de este sábado, cuando el ahora occiso se desplazaba por la carretera a México a bordo de una motocicleta color negro.

Fue en el kilómetro 192, frente al parque industrial Tres Naciones, en la delegación La Pila, en donde el infortunado fue arrollado por un vehículo desconocido, al parecer un tráiler, cuyo conductor se dio a la fuga del lugar dejándolo abandonado.

Posteriormente, algunas personas que vieron tirado al motociclista pidieron auxilio y al sitio arribaron los paramédicos, que le prestaron ayuda pero se percataron que ya estaba sin vida.

En los dos casos los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Legista, en donde se esperaba que acudieran los familiares a reclamarlos para hacerles entrega y las diligencias legales fueron iniciadas por la Fiscalía General del Estado.