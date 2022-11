Dos muertos, deja riña entre bandas en la Col. Satélite

Al menos dos muertos, es el saldo de una riña pandilleril registrada esta noche en la colonia Satélite, en donde dos bandas antagónicas protagonizaron la reyerta y hubo disparos de arma de fuego.

Fue poco antes de las nueve de la noche cuando se registró la batalla campal que abarcó las calles calle República de Cuba, República de Colombia y Guadalupe Rodea, en donde se reportaron disparos de arma larga con saldo de cuatro participantes lesionados.

En un vehículo particular, los heridos fueron trasladados a una clínica particular que se ubica en la Avenida de los Olivos, cerca del lugar de los hechos, en donde dos de ellos perdieron la vida a causa de los impactos recibidos y quedaron en la caja de la camioneta pick up.

No obstante, en reportes iniciales de la policía se mencionaban tres víctimas mortales, aunque la Fiscalía aseguró que son dos y un sobreviviente del que se desconocía su estado.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar pero ya los participantes se habían dispersado, por lo que acordonaron el área para que Servicios Periciales realice la inspección en busca de indicios que ayuden a las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado inició ya las investigaciones respectivas para identificar a los responsables de los homicidios y proceder contra ellos de acuerdo a la ley.

La Policía de Investigación de la FGE acudió tan pronto se tuvo el reporte, y se inició con las diligencias propias en estos casos, realizando entrevistas y otros trabajos de campo para el debido esclarecimiento de los hechos.

Según los primeros reportes, estas personas fueron lesionados por unos sujetos que circulaban a bordo de una camioneta en donde se suscitaba la riña pandilleril, pero será el desarrollo de las investigaciones lo que permita establecer con claridad lo ocurrido, a fin de llevar a los responsables ante las autoridades judiciales.