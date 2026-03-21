Ejecutan a hombre en Residencial del Bosque

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado en la colonia Simón Díaz, al sur de la capital potosina.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió después de las 19:00 horas en el edificio E-43 de Residencial del Bosque, donde sujetos armados sorprendieron a la víctima y le dispararon en al menos tres ocasiones.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes al valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona para preservar la escena, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y la apertura de una carpeta de investigación.

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Acordonan zona tras homicidio**

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni la identidad de la víctima.