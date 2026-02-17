Ejecutan a mujer a bordo de su auto

Cuando circulaba a bordo de un automóvil, una mujer fue ejecutada por delincuentes armados, quienes la interceptaron en calles de la colonia Dalias del Llano en donde tras dispararle se dieron a la fuga con rumbo desconocido dejándola sin vida.

El hecho tuvo lugar cerca de las once de la noche del domingo, en que la mujer se desplazaba en un automóvil color negro por la calle Tonazintla de la colonia mencionada.

Fue a la altura del número 85, en donde la interceptaron individuos armados quienes le dispararon propinándole diversos impactos de bala, ante esto el auto siguió sin control chocando contra varios vehículos estacionados hasta finalmente detenerse.

Los atacantes se dieron a la fuga con rumbo desconocido mientras que algunos testigos pedían ayuda y en pocos minutos arribaron los paramédicos, quienes atendieron a la mujer pero se percataron que ya había perdido la vida, incluso presentaba un balazo en la cabeza.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que personal de la Policía de Investigación implementó las indagatorias correspondientes conforme a los protocolos establecidos, con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Se solicitó la intervención de los Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Legista, donde le practicará la necropsia de ley.

En cumplimiento a los protocolos, el caso es investigado por la Fiscalía Especializada en feminicidios, la cual lleva a cabo las indagatorias pertinentes para esclarcer los hechos y llevar ante la justicia a quien resulte o quienes resulten responsables de este suceso.