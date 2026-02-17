Choca adulto mayor contra camión cañero

CIUDAD VALLES.– Un adulto mayor resultó lesionado la noche del lunes luego de chocar la camioneta que conducía contra un camión cañero en el Libramiento Poniente.

El accidente se registró en el kilómetro 2, en el tramo comprendido entre la comandancia de la Policía Municipal y el C-4.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre manejaba una camioneta Chevrolet roja con dirección de la carretera libre Valles–Rioverde hacia el Centro Cultural, cuando por causas aún no precisadas impactó contra un camión cargado con caña.

Tras la colisión, la unidad cruzó al carril contrario y terminó fuera del camino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Policía Municipal acudieron para auxiliar al conductor y solicitaron apoyo a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). El hombre presentaba dolor en una pierna, así como en cuello y espalda; se encontraba consciente y estable al momento de ser atendido.

Posteriormente fue trasladado a una clínica particular para su valoración médica. En el lugar también se requirió una grúa para retirar la camioneta accidentada y restablecer la circulación.