El Patrón, detenido por violencia contra su pareja

El reconocido luchador originario de San Luis Potosí, conocido como "El Patrón", fue detenido por autoridades en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital potosina, luego de ser señalado por agredir físicamente a su pareja, en un caso que vuelve a colocar su nombre en medio de la polémica.

Detalles confirmados

De acuerdo con los primeros reportes, la denuncia presentada por la víctima incluye acusaciones de golpes y violencia reiterada, hechos que habrían ocurrido en un entorno privado pero que derivaron en la intervención de las autoridades. La víctima habría aportado elementos y testimonios que apuntan a agresiones constantes, lo que motivó la detención del deportista.

Impacto en la comunidad

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El luchador, ya había enfrentado anteriormente señalamientos similares, lo que ha marcado su carrera tanto dentro como fuera del ring. En este nuevo episodio, también se señala que la víctima habría sido amenazada durante el altercado, lo que agrava la situación legal del implicado.

Tras su arresto, el caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica en los próximos días.