Embisten a motociclista en la cale Negrete de Soledad

Una persona con lesiones leves fue el saldo de un choque lateral entre un automóvil y un motociclista en la calle de Negrete en la colonia el Morro, en Soledad.

El incidente fue cerca de las 11:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet circulaba sobre Negrete, pero al llegar a la calle de Maclovio Herrera hace la maniobra para estacionarse cortándole la circulación al motociclista que circulaba sobre su lado derecho.

tras el impacto, el conductor de la motocicleta terminó con una lesión leve en la mano izquierda. Ambos conductores llegaron a un acuerdo en reparación de daños.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.

