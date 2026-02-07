logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Embisten a motociclista en la cale Negrete de Soledad

Guardia Civil de Soledad tomó conocimiento de incidente

Por Redacción

Febrero 07, 2026 11:43 a.m.
A
Embisten a motociclista en la cale Negrete de Soledad

Una persona con lesiones leves fue el saldo de un choque lateral entre un automóvil y un motociclista en la calle de Negrete en la colonia el Morro, en Soledad.

El incidente fue cerca de las 11:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet circulaba sobre Negrete, pero al llegar a la calle de Maclovio Herrera hace la maniobra para estacionarse cortándole la circulación al motociclista que circulaba sobre su lado derecho.

tras el impacto, el conductor de la motocicleta terminó con una lesión leve en la mano izquierda. Ambos conductores llegaron a un acuerdo en reparación de daños.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Embisten a motociclista en la cale Negrete de Soledad
Embisten a motociclista en la cale Negrete de Soledad

Embisten a motociclista en la cale Negrete de Soledad

SLP

Redacción

Guardia Civil de Soledad tomó conocimiento de incidente

Hombre sin hogar pierde la vida atropellado
Hombre sin hogar pierde la vida atropellado

Hombre sin hogar pierde la vida atropellado

SLP

Huasteca Hoy

Accidente fatal en Ébano donde un hombre sin hogar falleció tras ser atropellado en la carretera. Detalles del suceso.

Fuego en baldío de avenida San Pedro provoca evacuación de Aurrera
Fuego en baldío de avenida San Pedro provoca evacuación de Aurrera

Fuego en baldío de avenida San Pedro provoca evacuación de Aurrera

SLP

Pulso Online

Cuerpos de emergencia de Soledad y Heroico Cuerpo de Bomberos intervienen en incendio en Soledad. Evacuación preventiva realizada con éxito.

Trailero sale ileso de accidente en la 57
Trailero sale ileso de accidente en la 57

Trailero sale ileso de accidente en la 57

SLP

Redacción

Perdió el control de la unidad y se salió de la cinta asfáltica