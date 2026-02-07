logo pulso
Tres heridos, al explotar taller de pirotecnia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Seguridad

Tres heridos, al explotar taller de pirotecnia

Se ubica a la afueras de la cabecera municipal de Santa María del Río

Por Redacción

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Tres heridos, al explotar taller de pirotecnia

SANTA MARÍA.- Tres heridos graves se registraron durante la explosión de un taller de pirotecnia clandestino ubicado en las afueras de la cabecera municipal de Santa María del Río, quedando el inmueble también con daños estructurales.

El pequeño taller se localiza a inmediaciones de la presa El Nahual, en el lado oriente de mencionado municipio.

De acuerdo a información de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la mañana de este viernes se registró la explosión en el pequeño taller que funcionaba en forma clandestina y donde se fabricaban diversos tipos de pirotecnia.

Ante el reporte del siniestro, personal del área operativa de la dependencia se trasladó al sitio para evaluar los daños y asegurar la zona donde se almacenaban materiales altamente reactivos como clorato de potasio, azufre y pólvora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Paramédicos de los Servicios de Salud de Santa María acudieron al lugar de la explosión y atendieron a tres personas que al parecer ahí trabajaban en la elaboración de la pirotecnia, las cuales presentaban quemaduras de segundo y tercer grado, siendo trasladadas al Centro de Salud de Santa María del Río para recibir atención médica especializada.

El personal de Protección Civil Estatal realizó una inspección dentro del taller en donde se localizaron restos del material altamente explosivo que requiere un manejo bajo altos estándares de seguridad, de lo cual al parecer carecía el lugar.

Ante el estallido colapsó totalmente la estructura que funcionaba como taller, por lo que los elementos de PCE permanecían en el lugar realizando labores de inspección y eliminación de riesgos, se esperaba que el sitio fuera clausurado para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. 

En la revisión final, el personal de Protección Civil Estatal con el apoyo del Ejército Mexicano, se pudieron asegurar para su destrucción controlada 40 kilos de pólvora, 25 kilos de azufre y seis de clorato de potasio, con lo que se elimina cualquier posibilidad de una nueva detonación en la zona.

La dependencia hace un llamado a la ciudadanía a denunciar el manejo irregular de pirotecnia para evitar tragedias como la ocurrida y que también pueden registrarse pérdidas humanas. 

