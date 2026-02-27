En el 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En esta segunda parte le presentamos los homicidios más relevantes del segundo semestre del 2025 documentados por este medio, el cual se distinguió por presentar la cifra más baja de los últimos años y la reducción fue de hasta el 42% respecto al 2024 en que se contabilizaron 306 casos, mientras que en el 2025 hubo 128 asesinatos.

En la entrega de ayer mostramos los casos más sonados por cada mes, de enero a junio, en tanto que hoy se exponen los hechos de julio a diciembre que se estuvieron documentando a lo largo del año 2025.

JUNIO (TOTAL 18 )

DÍA 9. VILLA DE RAMOS.- Los cuerpos de tres hombres sin vida amanecieron tirados frente a la iglesia de la comunidad de Salitral de Carreras.

DÍA 10-. Un cuerpo apareció colgado en el puente La Bonita, en la carretera a Matehuala y el entronque con el municipio de Charcas.

DÍA 14.- VILLA DE RAMOS. El cuerpo de un hombre sin vida, envuelto en una cobija y con impactos de bala, fue encontrado tirado en calles de la comunidad La Dulce Grande.

DÍA 26.- El cuerpo de un hombre sin vida, fue colgado por delincuentes en el puente del Libramiento Norte y la carretera a Matehuala, incluso le dejaron una cartulina clavada con un desarmador con un mensaje de un supuesto grupo delictivo.

DÍA 27. -Dos hombres muertos y tres heridos, es el saldo de un ataque armado registrado en una de la avenida Camino Viejo al Aguaje de la colonia Simón Díaz.

DÍA 30. MEXQUITIC. -Un hombre y dos hijos fueron ejecutados en su domicilio en la comunidad Rincón del Porvenir, maleantes llegaron y los acribillaron para luego fugarse.

JULIO (TOTAL 10 )

DÍA 12. MATEHUALA.- A tres días de ser reportado como desaparecido, el abogado Cristian Emmanuel N. de 40 años de edad, que ya tenía ficha de búsqueda fue encontrado sin vida y con huellas de violencia.

DÍA 21.- Un hombre fue asesinado a balazos por delincuentes que viajaban en motocicleta, lo interceptaron en la calle Begonia de la colonia Las Flores, donde luego de acribillarlo se dieron a la fuga.

DÍA 27. -A balazos, tres mujeres fueron ejecutadas por hombres armados que entraron a su vivienda en la comunidad de Peñasco, en donde luego de acribillarlas se dieron a la fuga; en el ataque también resultó lesionada una niña que tuvo que ser hospitalizada en estado grave.

DÍA 28.- Un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba a bordo de un automóvil por la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Hogares Ferrocarrileros, en donde fue interceptado por delincuentes armados quienes le dispararon luego huir con rumbo desconocido.

AGOSTO (TOTAL 11 )

DÍA 1. -El boxeador matehualense Julio Barbosa, fue asesinado al parecer por su propio hermano cuando se encontraban en un taller de la colonia Olivar de las Ánimas, días después la Fiscalía detuvo al sospechoso.

DÍA 22. -Luego de tres días de desaparecido, Hernán de 30 años de edad fue encontrado asesinado en un despoblado en el municipio de Mexquitic. Tenía su domicilio en la colonia El Saucito, en esta capital.

DÍA 23. -Por resistirse a un asalto, un profesor de nombre Ángel de 60 años de edad fue baleado y asesinado por delincuentes, quienes lo despojaron de su camioneta en el fraccionamiento Capricornio.

Día 31. -Al enfrentar a presuntos extorsionadores en la avenida Pánfilo Natera de la colonia María Cecilia, dos comerciantes fueron baleados por los mismos y uno perdió le vida en el lugar mientras que el otro fue trasladado al hospital en estado grave.

SEPTIEMBRe (TOTAL 25 )

DÍA 9. -SALINAS DE HIDALGO. -En una jornada violenta, tres personas fueron asesinadas a balazos en esta cabecera municipal, un matrimonio y otro joven en distintos casos.

DÍA 11. -VILLA DE REYES. -Dos presuntos delincuentes fueron abatidos durante un enfrentamiento contra elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes los sorprendieron en una casa de seguridad en la comunidad de Coahuila.

DÍA 12. -Los cuerpos de dos hombres ejecutados y decapitados, fueron encontrados en un terreno de la comunidad de Cerrito del Jaral, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, en el sitio también había un mensaje en cartulina.

DÍA 17.- VILLA DE ARISTA.- Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados descuartizados en carretera 57 y la desviación a Villa de Arista.

DÍA 20. CIUDAD DEL MAIZ.-Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Municipal de Ciudad del Maíz, dejó como saldo la muerte del policía Laurencio Flores Aguilar, el hecho ocurrió en la zona centro.

DÍA 21. MEXQUITIC.- Dos jóvenes hermanas fueron encontradas asesinadas a golpes en una casa de madera en la comunidad de Agua Señora.

DÍA 30.- Un hombre conocido con el alias de "El Güero", de unos 45 años, fue ejecutado a balazos en la colonia Santa Fe, dos individuos en moto le dispararon de corta distancia cuando se encontraba en las calles de Toma de Granaditas y Plan de Iguala.

OCTUBRE (TOTAL 14 )

DÍA 4.-Un hombre de 30 años de edad, fue asesinado dentro de su automóvil en la calle Costado Sur de la antigua central camionera, en donde delincuentes armados lo acribillaron para luego fugarse.

DÍA 8. AHUALULCO. - Dos integrantes de una célula delincuencial fueron abatidos por agentes de la Guardia Civil Estatal en un enfrentamiento, se trató de Abud N. de 25 años alias"El Trakas", y Martín N. alias "El Batman".

DÍA 10. -En una riña en un bar de la colonia Jacarandas, un sujeto asesinó a otro a balazos y lesionó a uno más para luego darse a la fuga, el hecho ocurrió en el bar "La Pechela de Bley", ubicado en la esquina de las calles Chopos y Álamos.

DÍA 26. -Una mujer y su hijo fueron ejecutados a tiros en la calle Saturnino Cedillo de la cabecera municipal de Villa de Pozos, maleantes en motocicleta les dispararon, lesionando también a una menor.

NOVIEMBRE (TOTAL 14)

DÍA 11.- Un elemento de la Guardia Civil del Estado fue asesinado durante la madrugada en su domicilio en la colonia Simón Díaz, a donde llegaron individuos armados en dos motocicletas que luego de acribillarlo se dieron a la fuga.

DÍA 18. -AHUALULCO. Los cuerpos de cinco hombres ejecutados en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Cerro Blanco, presentaban diversos impactos de bala, incluyendo en la cabeza.

DÍA 23. VILLA DE ZARAGOZA.- El exregidor priísta Rafael Cárdenas Govea, fue asesinado en un camino vecinal frente a la pista de carreras Carril La Bonita, por donde circulaba en su camioneta.

DICIEMBRE (TOTAL 5)

DÍA 7. MATEHUALA.- Una ancianita de 80 años fue asesinada a martillazos por ladrones que entraron a robar a su casa en la colonia Luis Echeverría.

DÍA 11.- Un hombre fue asesinado en riña en la colonia Independencia, en donde fue atacado con arma blanca en el domicilio marcado con el número 215 de la calle 12 de Octubre.

DÍA 23.- El cuerpo carbonizado de un hombre fue encontrado en un terreno de la colonia El Palmar, estaba totalmente irreconocible y, además de las quemaduras.

DÍA 28. TAMUÍN. -Un joven fue atacado a balazos cuando circulaba en su motocicleta por la avenida Aeropuerto. Al momento de arribar los cuerpos de auxilio, ya no presentaba signos vitales.