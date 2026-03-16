En flagrancia, atrapan a cuatro presuntos ladrones
Dos mujeres robaron en un supermercado y una pareja asaltó negocio de frutas
En atención a diversos auxilios, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres mujeres y un hombre por presunto robo, añadiendo el cargo de portación de arma prohibida al masculino, esto en la colonia San Francisco.
En un supermercado ubicado en avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco, oficiales femeninas se presentaron con personal del establecimiento, quienes señalaron a dos mujeres de intentar llevarse artículos de la tienda sin pagar.
Las policías se acercaron con las reportadas y después de varios minutos de diálogo se identificaron como Sandra "N" de 35 años y Judith "N" de 27 años, a quienes les encontraron productos de higiene personal y ropa interior, manifestando la parte afectada proceder legalmente en su contra.
Por otro lado, en avenida San Pedro y la calle San Eduardo, en la colonia Valle de San Isidro, trabajadores de un negocio de verduras relataron que un hombre y una mujer entraron a su comercio y los amenazaron, llevándose dinero de la caja.
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Los agentes municipales desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona, y sobre la avenida Valentín Amador, en la colonia San Francisco, detectaron a dos personas que cumplían con las características del reporte recibido, acercándose a los mismos y después de dialogar con ellos se identificaron como Luis "N" de 27 años y Karla "N", encontrándoles la cantidad en efectivo referida y al sujeto un objeto metálico con las características de un arma de fuego.
A todos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto robo y portación de arma prohibida, respectivamente, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.
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