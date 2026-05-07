En flagrancia, atrapan a tres individuos por robo

La Guardia Civil Municipal de Soledad detuvo a tres hombres por presunto robo, derivado de la atención inmediata a reportes ciudadanos en las colonias Industrial Mexicana, El Zapote y en Camino a Peñasco.

En una primera intervención, oficiales detuvieron a Juan "N" de 44 años, quien habría intentado sustraer mercancía de la tienda Bodega Aurrerá en en la avenida Acceso Norte en la colonia Industrial Mexicana.

En otra acción, policías de la corporación se trasladaron a la calle Emiliano Zapata en la colonia El Zapote, donde se atendió una denuncia en contra de Francisco "N" de 60 años, señalado presuntamente de sustraer dos borregas sin el consentimiento del dueño.

Finalmente, Luis "N" de 27 años fue detenido Camino a Peñasco, por tripular una motocicleta marca Veloci Razzer, modelo 2026, color rojo con negro, la cual cuenta con un reporte de robo vigente.

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A los tres se les informó que serían detendos por presunto robo, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.