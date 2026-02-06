En flagrancia, detectan a una supuesta fardera
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad lograron la captura de un objetivo prioritario por presunto robo a comercio, relacionado con diversas denuncias por el mismo ilícito, y órdenes judiciales cumplimentadas.
El arresto ocurrió en la colonia San Antonio, al atender de forma oportuna un reporte ciudadano. En un supermercado ubicado en la calle Adolfo Ruiz Cortinas, en la colonia mencionada, agentes femeninas se presentaron con personal del establecimiento, quienes señalaron a una mujer de intentar sustraer mercancía sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.
Las oficiales se acercaron con la reportada, quien después de ser entrevistada se identificó como Lucía "N" de 49 años, a quien le encontraron tres candados, una cerradura y un sellador acrílico.
Al mismo tiempo se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario relacionado con distintas denuncias por robo a comercio y órdenes judiciales emitidas en su contra.
De inmediato se le informó que sería detenida por presunto robo a comercio, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirá el proceso correspondiente.
