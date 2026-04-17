En flagrancia, sorprenden a farderos en supermercados

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres y una mujer por presunto robo en tiendas Bodega Aurrerá luego de que los vigilantes los sorprendieran cuando se apoderaban de diversa mercancía.

En un caso, los agentes se presentaron en la Bodega Aurrerá de ubicada en la carretera a Rioverde, en la colonia Jardines del Valle, donde personal del establecimiento señaló a un individuo de intentar sustraer artículos sin pagar.

Los oficiales se acercaron con el reportado, quien se identificó como Edwin "N" de 32 años, a quien se le encontró diversas herramientas, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Claudia "N" de 47 años fue reportada por personal de la Bodega Aurrerá en la Avenida Acceso Norte, en la colonia España, luego de ser sorprendida cuando intentaba sustraer productos de limpieza y comestibles sin pagar, solicitando la parte afectada proceder legalmente en su contra.

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A los sospechosos se les informó que serían detenidos por presunto robo y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.