En la FGE, sujeto que habría grabado a menor en baños de gasolinera
No hay denuncias más que los dichos de los trabajadores de negocio, dijo García Cázares
El sujeto detenido por trabajadores de una gasolinera en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez mientras presuntamente grababa a una menor en el baño, se encuentra detenido y en proceso de definir su situación jurídica, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En redes sociales circula la videograbación del interrogatorio que empleados realizan al presunto agresor sexual, quien admite tomar videos.
La fiscal general informó que la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo al sujeto, el cual, posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público de la FGE, a fin de definir su situación jurídica, sobre todo, si se judicializa la denuncia.
Aclaró que el único señalamiento hasta el momento corresponde a la detención llevada a cabo por los trabajadores, pues la víctima no presentó ningún señalamiento. No obstante, adelantó que se tomará de oficio la carpeta de investigación.
Precisó que transcurren las 48 horas para desarrollar la investigación, así como establecer qué delitos podrían imputársele al detenido, por ejemplo, difusión ilícita de imágenes.
Subrayó la importancia de identificar este tipo de asuntos, porque se investiga cuál es la finalidad de videograbar a mujeres y niñas para luego publicarlas en sitios de Internet.
