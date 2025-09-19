logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

En la FGE, sujeto que habría grabado a menor en baños de gasolinera

No hay denuncias más que los dichos de los trabajadores de negocio, dijo García Cázares

Por Rubén Pacheco

Septiembre 19, 2025 01:15 p.m.
A
Foto: Captura de video en redes

Foto: Captura de video en redes

El sujeto detenido por trabajadores de una gasolinera en el municipio de Soledad  de Graciano Sánchez mientras presuntamente grababa a una menor en el baño, se encuentra detenido y en proceso de definir su situación jurídica, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En redes sociales circula la videograbación del interrogatorio que empleados realizan al presunto agresor sexual, quien admite tomar videos.

La fiscal general informó que la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo al sujeto, el cual, posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público de la FGE, a fin de definir su situación jurídica, sobre todo, si se judicializa la denuncia.

Aclaró que el único señalamiento hasta el momento corresponde a la detención llevada  a cabo por los trabajadores, pues la víctima no presentó ningún señalamiento. No obstante, adelantó que se tomará de oficio la carpeta de investigación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisó que transcurren las 48 horas para desarrollar la investigación, así como establecer qué delitos podrían imputársele al detenido, por ejemplo, difusión ilícita de imágenes.

Subrayó la importancia de identificar este tipo de asuntos, porque se investiga cuál es la finalidad de videograbar a mujeres y niñas para luego publicarlas en sitios de Internet.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En la FGE, sujeto que habría grabado a menor en baños de gasolinera
En la FGE, sujeto que habría grabado a menor en baños de gasolinera

En la FGE, sujeto que habría grabado a menor en baños de gasolinera

SLP

Rubén Pacheco

No hay denuncias más que los dichos de los trabajadores de negocio, dijo García Cázares

Fallece una mujer tras volcadura en Mexquitic
Fallece una mujer tras volcadura en Mexquitic

Fallece una mujer tras volcadura en Mexquitic

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 10:30 horas de este viernes

Chocan dos carros en avenida Gálvez
Chocan dos carros en avenida Gálvez

Chocan dos carros en avenida Gálvez

SLP

Redacción

Procesan a chofer de plataforma por violación
Procesan a chofer de plataforma por violación

Procesan a chofer de plataforma por violación

SLP

Redacción