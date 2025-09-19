logo pulso
Procesan a chofer de plataforma por violación

Por Redacción

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Procesan a chofer de plataforma por violación

La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso para un conductor de plataformas digitales, tras ser imputado por el delito de violación, derivado de un hecho en la Zona Metropolitana.

Rafael Alejandro “N” habría acudido a un servicio de transporte a través de aplicaciones, donde subió una joven después de una fiesta; en el trayecto, dicho sujeto presuntamente cambió de ruta y llevó a la víctima a un motel, donde la habría agredido sexualmente.

Durante las acciones, la agraviada dio parte a sus familiares, los cuales arribaron en compañía de oficiales de la Guardia Civil Municipal, mismos que detuvieron a esta persona.

El probable responsable quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde se le aperturó una carpeta de investigación y fue llevado a la audiencia de control de la detención, en la que la autoridad competente calificó de legal el aseguramiento.

Asimismo, agentes fiscales solicitaron el auto de vinculación a proceso por el delito de violación en contra de Rafael Alejandro “N”, además de la medida cautelar de prisión preventiva justificada; ambas peticiones fueron concedidas junto con un plazo de cuatro meses de investigación complementaria.

