En reclusión, aprehenden a asaltantes de OXXO´s

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Dos presuntos asaltantes de tiendas de conveniencia, en especial OXXO´s, fueron aprehendidos por la Fiscalía General del Estado en base a una orden de aprehensión ya que se les identifica como autores de múltiples atracos a los establecimientos comerciales.

La Fiscalía cumplimentó las órdenes de aprehensión por reclusión en contra de Antonio "N" y Manuel "N", los mandamientos judiciales fueron emitidos por un Juez de Control a partir de las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Robo a Casa, Habitación, Industria y Comercio.

Para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión, elementos de la Policía de Investigación acudieron al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde Antonio "N" y Manuel "N" se encontraban internos por una causa penal distinta.

En el área de locutorios, ambos fueron notificados de los mandamientos judiciales y los derechos que les asisten. Asimismo, quedaron a disposición de la autoridad judicial, a la espera de la audiencia inicial, en la que la Fiscalía formulará la imputación y solicitará su vinculación a proceso.

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