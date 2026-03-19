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Encarcelan a mujer por traer auto robado

La conductora no logró acreditar la propiedad; tenía reporte de hurto desde el año 2023

Por Redacción

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Encarcelan a mujer por traer auto robado

Derivado de los operativos preventivos enfocados a la recuperación de vehículos con reporte de robo, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la recuperación de un vehículo sedán robado, asegurando en el lugar a la mujer que lo conducía.

El hecho se registró en la calle Ponciano Arriaga en la colonia  Rural Atlas, donde los oficiales detectaron en circulación un vehículo marca Nissan March color gris sin placas de circulación, motivo por el que marcaron el alto a la conductora.

Al realizar la inspección preventiva, la conductora no logró acreditar la propiedad, además que al verificar los datos en el Sistema Único de Información Policial del C4 Municipal se supo que el vehículo contaba con reporte de robo desde septiembre de 2023.

Ante el probable hecho constitutivo de delito, se informó a la conductora del procedimiento legal y enseguida fue canalizada a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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En tanto, el vehículo fue depositado en una pensión y los datos fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPC, para consulta del legítimo dueño.

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