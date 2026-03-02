Encarcelan a tres por presunto robo, fraude y cobranza ilegítima

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron en hechos aislados a dos mujeres por presunto robo y presunto fraude y a un hombre por presunta cobranza ilegítima; dichas acciones se realizaron en las colonias Jardines del Valle, Quintas de la Hacienda y Hogares Populares Pavón, como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

En un supermercado de Bulevar Valle de los Fantasmas, en la colonia Jardines del Valle, agentes femeninas fueron recibidas por personal del establecimiento, quienes señalaron a una mujer de intentar sustraer artículos sin pagar. Al acercarse y entrevistar a la reportada, se identificó como Ada „N" de 37 años, a quien le encontraron productos comestibles, los cuales aseguró no poder pagar, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Karla „N" de 28 años, fue detectada al atender un auxilio en Avenida Cactus, en la colonia Quintas de la Hacienda, quien fue denunciada por el chófer de un taxi, quien relató que la fémina se negaba a pagar el servicio que le brindó, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la calle Flamingo, de la colonia Hogares Populares Pavón, oficiales municipales tuvieron contacto con un sujeto, quien fue señalado por una mujer de amenazarla y agredirla debido al pago de una deuda, haciendo valer su derecho de proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Miguel „N" de 31 años.

A todos les hicieron saber que serían detenidos por presunto robo, presunto fraude y presunta cobranza ilegítima, respectivamente, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.