Encierran a cónyuges por violencia familiar

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos mujeres y un hombre por presunta violencia familiar, esto al atender reportes ciudadanos.

Agentes femeninas se presentaron en un domicilio de la calle Segunda de los Cereales, en la colonia Hacienda Los Morales, donde fueron recibidas por un hombre, quien indicó que su pareja lo agredió de forma física, quien manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar a la denunciada, quien se identificó como Jacqueline "N" de 25 años.

Juan "N" de 28 años, fue detectado en el Andador Margarita, en la colonia Praderas del Maurel cuando fue señalado directamente por su pareja de violentarla físicamente, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la calle Circuito San Andrés, en la colonia Santo Tomás, fue reportada una mujer que ingresó sin autorización al domicilio de su ex pareja, a quien agredió de forma física, teniendo contacto con quien dijo llamarse Ivon "N" de 26 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A todos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán el proceso correspondiente.