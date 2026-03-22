Encierran a sujetos por allanamiento y daños
Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por allanamiento y a uno más por daños, esto en las colonias Puerta Real y La Virgen.
Los oficiales acudieron a un predio ubicado en la avenida Puerta Real, en la colonia Puerta Real, donde los propietarios del inmueble indicaron que al llegar al terreno cercado con alambre observaron que un individuo ingresó sin permiso, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, siendo detenido como Natividad "N" de 39 años.
Por otra parte, en la calle San Rafael de la colonia La Virgen, se detuvo a Juan "N" de 47 años, al ser acusado de dañar un inmueble en esa zona.
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