Encuentran un auto robado, en la colonia Tercera Chica

En patrullajes preventivos, oficiales de la Policía Municipal adscritos a la Jefatura regional norte, realizaron la recuperación de un vehículo tipo sedán que contaba con reporte de robo vigente.

Al realizar patrullajes preventivos en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez y calle De López en la colonia Tercera Chica, los agentes municipales detectaron un vehículo tipo sedán marca Nissan Sentra en color gris, el cual presentaba condiciones de abandono y desvalijamiento reciente.

Enseguida consultaron su estatus en el Sistema único de información policial, confirmando que contaba con reporte de robo desde el pasado 3 de abril.

Ante el hecho, se procedió con su resguardo en una pensión y se notificó del hallazgo a la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

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Finalmente, los datos del vehículo fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPC vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx para consulta del legítimo propietario.