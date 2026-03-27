Escandaloso arremete contra policías de Soledad
Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra servidores públicos, cuando armaba escándalo en el estacionamiento de la tienda Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia Industrial Mexicana.
Los agentes municipales se presentaron en el estacionamiento del supermercado, donde personal del lugar indicó que un individuo alteraba el orden público.
En el lugar los agentes policiales ubicaron al señalado, a quien observaron en flagrancia cometiendo los actos descritos en la denuncia, por lo que se acercaron a dialogar con quien dijo llamarse Héctor "N" de 50 años, mismo que agredió físicamente a uno de los oficiales.
Al sujeto le hicieron saber que sería detenido por presuntos delitos contra servidores públicos, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde se puso a disposición por delitos contra servidores públicos y lo que le resulte.
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