Explota pirotecnia a joven en Tamazunchale

A tres días de haber comenzado los festejos navideños, la Dirección de Protección Civil de Tamazunchale reportó la primera víctima por mal manejo de juguetes pirotécnicos. El incidente ocurrió el pasado 12 de diciembre en la comunidad de San José, cuando un joven, de 28 años de edad, resultó lesionado tras explotar un cohete en la mano derecha.

Fue trasladado a la Unidad Médica Familiar 37 del IMSS donde se reportó como estable. La gravedad de las lesiones a causa del artefacto pirotécnico no fueron informadas. Sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a ser precavidos al manipular cohetes durante estas épocas decembrinas y así evitar alguna tragedia.



Sanciones para quien incumpla ley en venta de pirotecnia

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ejercerá mano dura contra quienes violen la Ley General de Protección Civil y la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado durante la venta de pirotecnia. Antonio Garza Nieto, titular de la Coordinación, precisó que en caso de que se llegue a detectar alguna violación a la legislación, se decomisará el producto por ser un riesgo potencial o inminente a la población.

La Policía estatal y municipal realizará rondines, además de que se exhorta a la población denunciar almacenamiento clandestino o mal manejo de pirotecnia. Al detectar que los productos pongan en riesgo a la población, las autoridades correspondientes aseguraron y destruirán los juguetes pirotécnicos.

Este llamado es para las y los vendedores de pirotecnia en los 58 municipios del estado, a sólo comercializar sus productos los días 24, 30 y 31 de diciembre, y a no almacenar su mercancía en lugares no aptos para su resguardo, como viviendas y espacios reducidos, ya que la posibilidad de provocar incendios es latente y podrían registrarse consecuencias fatales.

Ahondó en que solo está permitido el almacenamiento máximo de 10 kilos de artefactos por día, por lo que la CEPC trabaja de manera coordinada con la Policía Estatal y las corporaciones municipales, así como con elementos militares, para supervisar que se atiendan las recomendaciones. Hizo el llamado a la población adulta a no adquirir juegos pirotécnicos considerados prohibidos, como son palomas grandes, las garras de tigre, cara de diablo, hulk, huevo de codorniz, mendigo, entre otros; además de supervisar el uso en las y los menores de edad.