Fallece hombre embestido por un auto
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TANCANHUITZ.- Un hombre perdió la vida en un choque entre una motocicleta y un vehículo sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale. El occiso fue identificado como Benjamín Landaverde, de 42 años de edad, quien era vecino de la localidad de Octzén y conducía una motocicleta.
Fuentes oficiales informaron que la tarde del viernes se desplazaba, al parecer, rumbo a su domicilio, pero sobre la carretera número 85 México-Laredo, a la altura del ejido Palmira Nuevo, fue chocado por un vehículo Nissan Tsuru rojo, conducido por un custodio del penal de Xolol.
Fue tan fuerte el impacto que Benjamín salió proyectado varios metros y sufrió múltiples fracturas. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, constataron que no había nada por hacer, pues habría fallecido al instante. El conductor del vehículo está plenamente identificado; sin embargo, no se informó si fue detenido.
La Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las investigaciones para deslindar responsabilidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Muere motociclista tras caer del distribuidor Juárez
Redacción
El joven chocó contra una guarnición en el ramal de la carretera a Matehuala hacia la carretera a México.
Fallece motociclista en choque sobre la Valles-Tamazunchale
Huasteca Hoy
El conductor del vehículo involucrado es un custodio del penal de Xolol; las autoridades investigan el caso.
Familia sufre aparatoso accidente en la Valles-Tampico
Huasteca Hoy
Bomberos Voluntarios y paramédicos rescataron a los heridos