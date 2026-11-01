Fallece hombre embestido por un auto

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TANCANHUITZ.- Un hombre perdió la vida en un choque entre una motocicleta y un vehículo sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale. El occiso fue identificado como Benjamín Landaverde, de 42 años de edad, quien era vecino de la localidad de Octzén y conducía una motocicleta.

Fuentes oficiales informaron que la tarde del viernes se desplazaba, al parecer, rumbo a su domicilio, pero sobre la carretera número 85 México-Laredo, a la altura del ejido Palmira Nuevo, fue chocado por un vehículo Nissan Tsuru rojo, conducido por un custodio del penal de Xolol.

Fue tan fuerte el impacto que Benjamín salió proyectado varios metros y sufrió múltiples fracturas. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, constataron que no había nada por hacer, pues habría fallecido al instante. El conductor del vehículo está plenamente identificado; sin embargo, no se informó si fue detenido.

La Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las investigaciones para deslindar responsabilidades.

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